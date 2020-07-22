أسوان تمنح أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء مهلة لدفع نسبة الـ25%

طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء، بسرعة سداد نسبة 25% من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح، وذلك فى موعد غايته منتصف شهر أغسطس المقبل، لافتًا إلى فتح باب السداد منذ 15 يوليو الجاري ولمدة شهر.

وأشار المحافظ إلى اختلاف قيّم الرسوم المالية وفقًا لمكان المخالفة، سواءً كانت بالمدن أو القرى، وأيضًا بحسب الزيادة في مسطح غرف السطح، إضافة إلى مخالفة بناء السطح بالكامل و تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به، فضلًا عن مخالفات البناء بدون ترخيص بعواصم المحافظات.