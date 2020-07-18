محافظ أسوان: إنهاء إجراءات 356 طلب تصالح في مخالفات البناء

تواصل الأجهزة المختصة بمحافظة أسوان، جهودها لتقديم كافة التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، طبقًا لأحكام القوانين والقرارات الحكومية المنظمة لذلك.

يأتي ذلك بعد إعلان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن إعطاء مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التصالح، لإنهاء الإجراءات المطلوبة حتى سبتمبر المقبل، وفى هذا السياق كشف اللواء أشرف عطية عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بمختلف مدن المحافظة وصلت إلى 1893 طلبًا منها 356 طلبًا مستوفي الشروط والضوابط المنظمة.

وأكد محافظ أسوان، أنه أعطى تعليمات مشددة لمختلف الجهات الإدارية المختصة بنطاق المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونيًا بنهاية سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن ذلك سيشمل كل من تقدم بالإيصال الدال على سداد رسم الفحص، وإعطاء مقدم الطلب الشهادة التى تفيد تقدمه بالطلب والتي يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، وأيضاً وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة ضده.

وشدد "عطية" على أنه فى حالة عدم الالتزام من جانب أصحاب طلبات التصالح لإنهاء كافة الإجراءات وفقًا للمدة القانونية المحددة سيجري إزالة أي مباني أو مساكن خاصة بهؤلاء المتقاعسين من خلال حملات مكبرة، بهدف استرداد حق الدولة والشعب في أراضيه.