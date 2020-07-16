9 مرشحين لـ"الـشيوخ 2020" في أسوان

لم يتقدم اليوم الخميس، أي من المرشحين للجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمقر مجمع محاكم أسوان، قبل غلق باب الترشح بعد غدا السبت.

وكان 9 مرشحين حتى الآن تقدموا بأوراق ترشحهم منذ فتح باب الترشح.

- مجدي حسيبو من مدينة إدفو.

- محمد الأنور سليمان من مدينة دراو.

- ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو.

- منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو.

- حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو.

- ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان.

- جرجس أميل طباب من مدينة أسوان.

- محمود كامل السايح من مدينة أسوان.

- الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان.

وأكد المستشار أسامة إبراهيم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أن اللجنة تتلقى أوراق الترشيح في موعدها المحدد من 9 صباحا حتى الـ5 مساءً ويتم مراعاة الضوابط والاشتراطات التي حددتها اللجنة القضائية منها تخصيص مدخل خاص بالمرشحين بالبوابة الرئيسية لمحكمة أسوان الابتدائية بعيدا عن المتقاضين.

وأضاف أنه يتم التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا داخل قاعة تقديم أوراق الترشيح من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي بين المرشحين ووضع علامات إرشادية لتحديد أماكن الانتظار مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة واستخدام مواد مطهرة مثل "الكحول" للتعقيم.