وزيرا الري والنقل يبحثان آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور رئيسي هيئتي ميناء الإسكندرية والمساحة والقيادات التنفيذية من الوزارتين، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والموانئ البحرية.

بحث الجانبان التنسيق المشترك فيما يتعلق بمشروع تطوير وتوسيع ميناء الإسكندرية والإجراءات المطلوب تنفيذها في هذا الشأن بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري وتم التوجيه بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه الإجراءات للبدء في الاستفادة من الأراضي المخصصة لتطوير وتوسعة الميناء بما يؤثر إيجابيا على حركة تداول الصادر والوارد للبضائع والشاحنات في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3 بتطوير وتوسعة الميناء الذي يعتبر أكبر الموانئ المصرية في حركة الصادرات والواردات التجارية.

كما ناقش الجانبان التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الري؛ فيما يتعلق بمشروعات الطرق التي تتم على جانبي الترع والرياحات والممرات المائية وأفرع النيل والتطهير الآمن للمجاري المائية بما لايؤثر على كفاءة جسور تلك المجاري بما عليها من كثافات مرورية، وكذلك التنسيق المتبادل بشأن تكريك المجري الملاحي لنهر النيل، خاصة مع الاهتمام التي توليه الحكومة المصرية لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الأعباء على الطرق حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الوزارتين ليكون تنفيذ مخططات هيئة الطرق والكباري ووزارة الري جنبا إلى جنب وكذلك المشروعات النهرية والبرية على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة تلك المشروعات.