إقالة 3 رؤساء للوحدات المحلية بالجيزة لتدني مستوى النظافة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإقالة رؤساء الوحدات المحلية بأبو رجوان والشوبك ومزغونة بمركز ومدينة البدرشين.

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب جوله مفاجئة قام بها للوقوف علي حاله النظافة والاشغالات بمركز البدرشين حيث ضبط راشد تدني لمستوى النظافة بالوحدات المحلية بأبورجوان والشوبك ومزغونة رغم الإنذارات والتوجيهات السابقة التي جرى إصدارها بشأن الاهتمام برفع كفاءة النظافة، وعدم السماح بوجود المخلفات بنهر الطريق,

ووجه محافظ الجيزة، خلال جولة تفقدية، رؤساء المراكز والمدن بتحسين حالة الطرق ومداخل القرى ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول وعدم السماح بتراكمها والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطريق.

ومنح محافظ الجيزة مكافأة نصف شهر للعاملين بقطاع الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة أطفيح، تحفيزا لهم على التزامهم وتفانيهم في العمل وتأدية واجبهم على أكمل وجه وحفاظاهم على المعدات والصيانات الدورية لها. واستمع محافظ الجيزة لمطالب عدد من المواطنين بشأن إزالة المعوقات الخاصة بتشغيل مدرسة عرب الهيرة وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لعدد من قرى الصف.

وطالب رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبحث إمكانية تنفيذها.