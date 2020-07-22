نقيب الفلاحين: مصر أصبحت من أوائل الدول تصديرا للقطن بعد 23 يوليو

قال حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، إن ثورة 23 يوليو 1952 انصفت الفلاحين، لافتا إلى أن الفلاح كان لا يمتلك أي أراضي زراعية وكان يعمل أجيرا، ولكن الوضع اختلف بعد الثورة.

وأضاف أبوصدام، لـ"الوطن"، أنه بعد صدور قوانين الإصلاح الزراعي أصبح الفلاح مالكا للأرض بعد أن وزعت على الفلاحين من الإقطاعيين مما أدى إلى ثورة كبيرة في المجال الزراعي، متابعًا: "بعد الثورة حدث تطور في المجال الصناعي الزراعي مثل إنشاء مصانع خاصة بالزراعات الزراعية كمصانع الغزل والنسيج والكتان".

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أنه بعد الثورة أصبحت مصر من أوائل الدول تصديرا للقطن والذي أصبح بعد ذلك علامة مميزة في جميع دول العالم مما تسبب في انتعاش صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن بعد الثورة حدثت نهضة كبيرة نجنى ثمارها حتى الآن كإنشاء السد العالي وحفر الترع والقنوات.

ولفت حسين أبوصدام، أن أزهى عصور الزراعة وانصاف الفلاحين كانت بسبب ثورة 23 يوليو، ولم يستلم الفلاحون أراضٍ مجانية إلا بعد الثورة حينما وزع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 5 أفدنة على الفلاحين.