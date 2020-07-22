عودة 1060 عاملا مصريا من العالقين بالكويت عبر 7 رحلات طيران

تعبر مطار الكويت الدولي، 18 رحلة طيران تحمل على متنها 3510 ركاب إلى مطارات 8 دول: "مصر، والإمارات، وباكستان، ولبنان، والسودان وبنجلاديش، والهند، وقطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 7 رحلات تقل 1160 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأربعاء، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ7 سوف تصل إلى مطارات "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط ، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنَّه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، وفقا للجدول المعلن، على متنها جميعا 1160 عاملا.

وقال إن الرحلة الأولى علي طيران "العربية – مصر" 1155 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 145عاملا، والرحلة الثالثة على الكويتية رقم 545 قيام من مطار الكويت 14:25 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا.

أما الرحلة الرابعة على طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05، وصل لمطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على إير كايرو رحلة رقم 2406 قيام من الكويت 22:15 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.