تعيين 9 شباب.. وصرف 25  ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد 

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد 9 من الشباب من بينهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المرتدة المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذي وصل عددهم 173 شاباً .

تلقي وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من أحمد طليب ، مدير المديرية أوضح فيه أنه تم خلال يونيو الماضي صرف 25 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لنحو 9 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة داخل المديرية .

وقال : إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 196 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.