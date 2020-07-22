محامي سما المصري يقدم للمحكمة 55 فيديو يهاجم ريهام سعيد: اشمعنا موكلتي

عقدت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم، جلسة محاكمة المتهمة سما المصري، لاتهامها بسب وقذف ريهام سعيد.

وسألت رئيسة المحكمة المتهمة، عن الفيديو محل الاتهام والتي تظهر فيه، توجه عبارات سب وقذف لريهام سعيد، قالت المتهمة: "أيوة أنا عملته بس منشرتش".

من ناحيته، قدم المحامي أشرف ناجي دفاع سما المصري، أكثر من 55 فيديو لإعلاميين يهاجمون ريهام سعيد وينتقدون أداءها، خصوصًا بعد حلقة "السمنة"، متسائلا: "اشمعنا سما؟.. كما قدم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقفها، فضلا عن قرار قناة النهار، بوقف برنامجها صبايا".

ودفع ناجي بانتفاء أركان جريمتي سب والقذف، وعدم ثبوتها في حق موكلته، وبعدها أمرت القاضية "مروة"، برفع الجلسة.

وتعد هذه القضية هي الثالثة للمتهمة سما المصري، خلال شهر واحد، فقد مثّلت في قضيتي تحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وعُوقبت في الأولى بالحبس 3 سنوات، بينما أجلت المحكمة القضية الثانية لجلسة 27 يوليو الجاري.

وحلّت المتهمة، الأحد الماضي، متهمة في القضية الثانية رقم 534 لسنة 2020 المتهمة فيها بالتحريض على الفسق وهي قضية جديدة بأحراز عبارة عن 5 فيديوهات مخلة.