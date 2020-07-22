نائب محافظ المنيا يراجع تراخيص البناء بمنطقتي دماريس وحي وسط
كتب:
اسلام فهمي
01:24 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020، بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، وذلك بهدف التأكد من أنها مطابقة للاشتراطات البنائية والمواصفات والرسومات الهندسية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة اعمال اللجنة، حيث رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي.
وأجرى نائب المحافظ ، معاينة ميدانية على عدد من العقارات بحي وسط مدينة المنيا، ومنطقة دماريس، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والرسومات الهندسية.
قال نائب المحافظ، إن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.