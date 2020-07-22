نائب محافظ المنيا يراجع تراخيص البناء بمنطقتي دماريس وحي وسط

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020، بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، وذلك بهدف التأكد من أنها مطابقة للاشتراطات البنائية والمواصفات والرسومات الهندسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة اعمال اللجنة، حيث رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي.

وأجرى نائب المحافظ ، معاينة ميدانية على عدد من العقارات بحي وسط مدينة المنيا، ومنطقة دماريس، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والرسومات الهندسية.

قال نائب المحافظ، إن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.