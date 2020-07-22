"ورداني حسن" خامس شهيد بين أطباء المنيا إثر كورونا

نعت نقابة أطباء المنيا، في بيان لها أمس الثلاثاء، الدكتور وردانى حسن عيد، الذى توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليعد خامس أطباء المحافظة الذين يتوفي بالفيروس.

نعى البيان الشهيد الدكتور وردانى حسن عيد، استشارى الجراحة ومدير مستشفى العدوة سابقا، والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبوفاة الطبيب، يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى خامس حالة، بعد أن توفي الدكتور سيد نادي، أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشارى النساء والتوليد بمستشفى مغاغه، والدكتور عاطف محمود سالم، استشارى الجراحة العامة ومكافحة العدوى.