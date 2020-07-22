تحرير 330 مخالفة خلال حملة مكبرة بمركز مغاغة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، تواصلان تنظيم الحملات المكبرة، لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها والارتقاء بمستوى المجتمع والقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحقيق الرضا لدى المواطنين.

وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، لإحكام الرقابة، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، ورفع الإشغالات، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتصدى لأى تجاوزات بمنتهى الحسم، بخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة رقابية مكبرة على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين، وشرطة المرافق، ومسؤولي الصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

أوضح محمد سيد ليلة رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن تحرير 330 مخالفة جاءت ما بين 24 محضرا تموينيا، و18 محضر صحة، و260 محضر إشغالات وإزالات إدارية، و14 محضر بيئة، و14 محضر أمن صناعي.