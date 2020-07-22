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محافظ المنيا يتفقد معدات النظافة الجديدة

كتب:

اسلام فهمي
03:31 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
محافظ المنيا

محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة تعمل جاهدة على رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بكل الشوارع والمراكز والقرى، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبو زيد، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، لعدد من المعدات الجديدة للنظافة الواردة كدعم من وزارة البيئة، والتي شملت عددا من المحطات الوسيطة واللوادر لنقل المخلفات.

استمع المحافظ لشرح عن كيفية عمل المعدات الجديدة وطرق التشغيل والصيانة المناسبة للحفاظ عليها، مؤكدا ضرورة التدريب الجيد للسائقين على المعدات.

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