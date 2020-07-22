محافظ أسيوط يضع حجر أساس الوحدة الصحية بعرب مطير

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حجر أساس الوحدة الصحية بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و316 ألف جنيه، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، والمهندس عبدالحكيم عبدالله أحمد وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة ومساعدي رئيس المركز ورؤساء القرى.

بدأ المحافظ جولته بمركز الفتح بوضع حجر أساس الوحدة الصحية بقرية عرب مطير بتكلفة 5 ملايين و316 ألف جنيه، ثم تفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بالموقع من صب القواعد والأساسات.

ومن جانب آخر، تفقد المحافظ خلال الجولة المجزر الآلي بقرية عرب العوامر تمهيدًا لتشغيله والذي جرى إنشاؤه بتكلفة 28 مليون جنيه، لإجراء عمليات الذبح داخل المجزر تحت إشراف الطب البيطري لضمان تقديم اللحوم الطازجة بطريقة سليمة وآمنة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقال محافظ أسيوط إن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشائها بالقرى والمراكز، تعتبر ضمن مشروعات احلال كلي وتطوير وتجهيز27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر.