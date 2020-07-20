وزير الإنتاج الحربي: تعميق التصنيع "الحربي" من أهم مهامي وتعيين الشباب

بعث المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، التحية والتقدير والاحترام، لروح الفريق محمد سعيد العصار، قائلا: إنه بذل جهد أثناء توليه الوزارة منذ عام 2015، وكان له دور كبير للنهوض في الوزارة.

وأضاف "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الوزارة تعتبر الظهير الصناعي للقوات المسلحة، وتلبية احتياجاتها للأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، ويتم تنفيذ ذلك، بما نمتلكه من إمكانات بشرية وتكنولوجية، في مصانع وشركات الوزارة.

وأشار إلى أنه جرى تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعميق التصنيع الحربي، من خلال امتلاك أحدث الإمكانات والقدرات الفنية والتكنولوجية، في المصانع التابعة للوزارة، لزيادة وتعميق التصنيع الحربي، كما نسعى لتحديث أساليب الإدارة بالدفع بالشباب.

وتابع: "أنا بدأت فعلا في إجراء مسابقات واختبارات، لانتقاء عناصر واعدة من الشباب داخل الشركات، وإن شاء الله نعينهم نواب أو مساعدين، ورؤساء مجالس هذه الشركات وقفوا معاهم يتعلموا".