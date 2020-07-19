عاجل.. وزير الإنتاج الحربي: مهمتنا الأساسية تلبية احتياجات الجيش والشرطة

قال اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر له عدد من التوجيهات عقب حلف اليمين الدستورية اليوم، تضمنت استكمال مسيرة العمل بالوزارة، والتي تتمثل مهمتها الأساسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.

وأشاد "مرسي"، في تصريحات له أدلاها عقب وصوله لمقر الوزارة اليوم، بالدور العظيم الذي قام به الفريق فخرى محمد سعيد العصار أثناء فتره توليه الوزارة في دعم الصناعة الوطنية والنهوض بوزارة الإنتاج الحربي ووحداتها وشركاتها التابعة.

وأكد استكمال هذه المسيرة بكل جهد والسير وفقا للمخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة، وعلى التكامل مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكه من شركات واتحاد الصناعات، بالإضافة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية والعسكرية.

وقال الوزير إن الرئيس السيسي شدد خلال توجيهاته على تعميق التصنيع الحربي، وبذل الجهد لمواصلة امتلاك الوزارة ناصية التصنيع العسكري المصري، باعتبارها الركيزة الأولى لوزارة الإنتاج الحربي.