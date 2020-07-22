مجلس جامعة مطروح يناقش تطبيق "التعليم الهجين"

ترأس الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الخامسة والعشرين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بحضور الأستاذ الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وناقش المجلس عددا من الملفات ذات الأولوية، وطرق تطبيق آليات قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة أمس الثلاثاء، بشأن نتائج الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020.

وتابع رئيس الجامعة مع العمداء رفع نتائج كليات الجامعة من خلال منصة "ابن الهيثم"، داعيًا لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير جميع الإمكانات لجميع القائمين على أعمال امتحانات السنوات النهائية في الكليات.

وناقش مجلس الجامعة آلية تطبيق التعليم الهجين، والذى يعتمد على المزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، بهدف تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق أقصى استفادة للطلاب من خبرة أعضاء هيئة التدريس والإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي.

وهنأ رئيس الجامعة العمداء بارتفاع أعداد الأبحاث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة في المجلات العلمية العالمية المفهرسة بقاعدتي Web of Science (WOS) ، Scopus.