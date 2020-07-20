مجلس الدراسات العليا يستعرض تقريرا حول النشر الدولي بكليات جامعة مطروح

عقدت جامعة مطروح، اليوم، الجلسة الثانية والعشرون لكل من مجالس شئون التعليم والطلاب، الدراسات العليا والبحوث، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وهنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، الأمة الإسلامية وجموع الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للقيادة السياسية والشعب المصرى الخير واليمن والبركات.

وثمن رئيس الجامعة، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على مواطنيها، وإتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع آلية رفع الأبحاث للمرحلة الثانية، ونسب الرفع، وأعداد من يحق لهم رفع أبحاثهم، والتى إمتدت في الفترة من الخامس عشر وحتى اليوم العشرين من يوليو الجاري. وإستعرض مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث تقرير مكتب النشر العلمى المتميز بالجامعة، عن إرتفاع أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح فى الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، حيث وصل عدد الأبحاث العلمية بقاعدة Web of Sciene لـ52 بحث علمى، 61 بحث علمى بقاعدة Scopus.

ووافق المجلس، على تنظيم ورش تدريب مكثفة لطلاب الدراسات العليا "دبلوم عام" بكلية التربية، يقوم بها أعضاء هيئة التدريس، على أن تبدأ عقب إنتهاء الإختبارات التحريرية للدراسات العليا.

وناقش مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التقرير المقدم من مركز رعاية أسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية بشأن الفعاليات التى قام المركز بتنفيذها.