أحمد عز يجري بروفة لـ"علاء الدين" قبل عرضي أسر الشهداء والطواقم الطبية

يجري الفنان أحمد عز بروفة تحضيرية لمسرحية "علاء الدين" مع أبطال العرض، الليلة على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للعرضين المخصصين لأسر شهداء الشرطة والجيش غدا الخميس، ويعقبه عرض الطواقم الطبية من أطباء وممرضين الجمعة.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إنّ عز سيستأنف تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة" السبت المقبل، بمدينة السينما، بعد أن صور عددا من المشاهد أمس في نفس الموقع أمام الفنان أحمد فؤاد سليم.

واتفق عز مع المخرج مجدي الهواري على تخصيص عرضين من مسرحية "علاء الدين" لأسر شهداء الشرطة والجيش وللطواقم الطبية من الأطباء والممرضين، وتقرر إقامة العرض الأول الخميس المقبل، لأسر الشهداء، فيما يُقام العرض الآخر الجمعة.

وكان عز صرح لـ"الوطن" بأنّ العرضين أقل ما يمكن تقديمهما لأسر الشهداء والطواقم الطبية، مؤكدا أنّه تبرع هو وباقي الأبطال بأجورهم في العرضين، وهو أقل ما يمكن تقديمه بعد تضحيات الشهداء وجهود الأطباء والممرضين في الأزمة الراهنة، متابعا: سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد اجتماعي وما إلى ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري وكريم عفيفي.