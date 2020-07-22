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محمود مسلم

صحة الغربية تغلق صيدلية تصنع أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
03:01 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
صحة الغربية تغلق صيدلية تصنع أدوية مغشوشه ومجهولة المصدر

صحة الغربية تغلق صيدلية تصنع أدوية مغشوشه ومجهولة المصدر

تمكنت الإدارة العامة لصيادلة الغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل، من ضبط صيدلية كبرى بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات، تقوم بتصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها وبيعها للمواطنين، وضبط ماكينة تعبئة وتغليف وعبوات فارغة وأخرى معبئة وخامات تصنيع.

وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة لضبط السوق الدوائية والرقابة علي الصيدليات، وغلق الصيدلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية وذلك تنفيذا لتعليمات الرقابة الادارية.

وعلى الفور انتقلت الدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلى وبعضوية كل من د.محمد عادل و د.مروه سالم ومحمود على مفتشي الصيدليات بالإدارة الصحية بكفر الزيات للمرور على الصيدليات..

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