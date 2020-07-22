"التعليم العالي" تعلن زيادة رسوم اختبار القدرات لـ450 جنيها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، زيادة مصروفات رسوم اختبارات القدرات لـ450 جنيهًا، بزيادة 50 جنيهًا عن العام الماضي، مبينة أنَّ عدد رغبات التنسيق لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لـ75 رغبة.

وكشفت وزارة التعليم العالي، إتاحة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن يبدأ الموقع الإلكرتوني في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة لتسجيل القدرات يوم الخميس 6 أغسطس المقبل.