"التنمية المحلية": القيادات الجديدة خاضت اختبارات لقياس القدرات

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن إجراء الوزارة أكبر حركة تنقلات بالمحليات شملت 161 قيادة جديدة منهم 13 سكرتيرا عاما، و7 سكرتير عام مساعد، و141 مدير مركز، لافتا أن الهدف من حركة التنقلات هو ضخ دماء جديدة، من خلال 60 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان رقم 2 لعام 2019، والذي مر بالكثير من المراحل والاختبارات لقياس قدرات القيادة.

وأضاف خالد قاسم، عبر مداخلة سكايب لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية TEN، أن القيادات الجديدة قامت بعمل مقابلات شخصية قبل التعيين، أمام اللجنة السباعية، والتي يرأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأوضح قاسم أن القيادات الجديدة خضعوا لتدريبات ومركز تأهيلية تابعة لوزارة التنمية المحلية، وخرج منهم نحو 105 قيادات مرشحين، وتم بعد ذلك تصفيتهم لـ 60 قيادة تم ترشيحهم في المناصب الجديدة لهم، مؤكدا على توجه للقيادات الجديدة برسالة مهمة فور تعيينهم نصها: "نحن جميعا في خدمة المواطن، وحل مشكلات المواطنين معيار رئيسي في تقييمهم".