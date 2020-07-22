وكيل تعليم مطروح يبحث مع مجلس الأمناء الاستعداد للعام الدراسي الجديد

اجتمع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، مع مجلس أمناء المحافظة برئاسة الدكتورة سليمة عبدالرحيم رئيس مجلس الأمناء.

وتناول الاجتماع العديد من الملفات التعليمية الخاصة بمدارس المحافظة، وأهم العقبات التى تعاني منها المنظومة التربوية بمحافظة مطروح، وسبل تخطيها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وفق منظومة عمل وخطة محددة، لتفعيلها وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة لعمل مجالس أمناء المدارس والإدارات التعليمية والمديرية.

وأعلن أعضاء مجلس الأمناء كامل دعمهم لجهود مديرية التربية والتعليم، لمواصلة تطوير العملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية، مثمنين جولاته الميدانية المتواصلة بجميع ربوع مطروح لمتابعة مسار امتحانات الشهادة الثانوية العامة، ورصد جاهزية الاستراحات الحكومية لإستقبال منتدبي الإمتحانات.