إحالة مدير إشغالات أبوقرقاص للتحقيق بتهمة الإهمال

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس مدينة أبوقرقاص بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات، وفض الأسواق العشوائية، والقضاء على أماكن التجمعات بنطاق المركز، والتصدي بكل حزم لمن يخالف التعليمات الصادرة.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل القيادة السياسية، ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص شنت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وتم خلال الحملات إحالة مدير الإشغالات بنطاق المركز للتحقيق، ونقله للعمل بإحدى الوحدات القروية بسبب الإهمال والتقصير في رفع الإشغالات، كما تم تحرير 30 محضر تعد على حرم الطريق، وإزالة كافة الإشغالات وفض الأسواق العشوائية بهدف منع أي تجمعات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ، على أنه لا تهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية، مشيرًا الى التعامل مع المخالفين بكل شدة وحزم، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وإنجاز المهام المكلفين بها.

من جانبه قال محمد حلمي رئيس المركز، إن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية بصفة دورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، إضافة لحملات النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

كما نظم المركز حملة تموينية مكبرة لتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر، وضبط المخالفين للقانون، حيث تمكنت الحملة من تحرير 11 مخالفة تموينية مختلفة ما بين عدم إعلان وإدارة منشأة بدون ترخيص وشهادات صحية.