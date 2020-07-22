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محمود مسلم

 ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالمنيا بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين

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الوطن
11:49 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
المتهمين

المتهمين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا).. تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا.

   عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهما، حال إستقلالهما إحدى السيارت بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة بنى مزار.. وبحوزتهما (8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

       بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

      وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (300) ألف جنيه تقريباً.

       تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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