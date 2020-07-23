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الأرصاد الجوية: طقس اليوم مائل للحرارة رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%

كتب:

أيمن حمزة
06:37 ص | الخميس 23 يوليو 2020
الأرصاد الجوية : طقس اليوم مائل للحرارة رطب والعظمى بالقاهرة 35

الأرصاد الجوية : طقس اليوم مائل للحرارة رطب والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا، وأن تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80% .

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقع الخبراء نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

ويسود طقس لطيف على القاهرة، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدلا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 35 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، والأقصر العظمى 41 والصغرى 28 وأسوان العظمى 41 والصغرى 29.

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