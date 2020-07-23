الطقس اليوم الخميس 23-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، مائلا للحرارة، رطبا على الوجة البحري والقاهرة، والرياح تنشط أحيانا.

الطقس في مصر

وتظهر الشبورة مائية صباحا، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة والوجة البحري، لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

الطقس في الأردن

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فتشهد البلاد ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهورالغيوم العالية في المناطق الشرقية من المملكة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.