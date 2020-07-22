منة عرفة تعلن وفاة جدتها: أرجو الدعاء لها بالرحمة

أعلنت الفنانة منة عرفة وفاة جدتها عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، قائلة: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي جدتي، أرجو الدعاء لها".

كانت الفنانة منة عرفة، أعلنت تقديم عمل فني جديد خلال حوارها لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "cbc"، والذي تقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، لافتة إلى أنَّها تنتظر اكتمال سيناريو المسلسل، مبنية أنَّه نظرًا لعدم اكتماله فلا صلاحية لها للكشف عن تفاصيل أكثر، موضحة أنَّها تخضع لبروفات حالية لمسلسل مكون من موسم واحد وعدد حلقاته 45 حلقة وسيتمّ تصويره خلال الأيام المقبلة.