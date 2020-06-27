منة عرفة: لا أعيش أي علاقة عاطفية.. وهذه تفاصيل مسلسلي المقبل

نفت الفنانة منة عرفة، ما تردد عن كونه تعيش حالة عاطفية.

وقالت خلال حوارها لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا " المذاع على فضائية "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، أنها دائما عندما تقع في أي موقف، تحكم قلبها قبل عقلها، وذلك نظرا لشخصية الفنان التي تؤثر عليها بشكل دائم.

وكشفت عرفة، عن تقديم عمل فني جديد، لافتة إلى أنها تنتظر اكتمال سيناريو المسلسل، والورق، مشيرة إلى أنه نظرا لعدم اكتماله فلا صلاحية لها لأن تكشف تفاصيل أكثر عنه.

وأشارت إلى أنها تقدم بروفات حالية لمسلسل، مكون من موسم واحد وعدد حلقاته 45 حلقة، لافتة إلى أنه سيتم تصويره خلال الأيام المقبلة.