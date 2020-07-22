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ترامب: نسبة وفيات كورونا انخفضت في أمريكا لأكثر من 72%

الرئيس الأمريكي: أجرينا 50 مليون اختبار لفيروس كورونا

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محمود البدوي
04:10 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت خفض نسب الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بصورة كبيرة، إذ باتت تتوفر لدينا علاجات كثيرة للحد من هذا المرض، وحققنا نجاحا كبيرا، وهناك علاجات فعّالة للتخفيف من حدة المرض، باتت متوفرة بصورة كبيرة.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر بالبيت الأبيض، أن إدارته عملت على أفضل الممارسات لمعالجة الفيروس في كل من مراحله، وسنشارك هذه النتائج مع مزودي الخدمات الطبية حول العالم، موضحًا أن نسبة الوفيات في أمريكا انخفضت بنسبة تصل لأكثر من 72%، كما أن أمريكا أبلت بلاءً حسناً بالنسبة للجميع من خلال تخفيض نسب الوفيات، ومساعدة الدول التي بحاجة إلى المساعدة في هذا الشأن.

وتابع: "نظراً لزيادة اختبارات الفيروس بواقع 50 مليون اختبار، فقد استطاعت الولايات المتحدة اكتشاف الحالات المعتدلة أو التي لا تظهر عليها أعراض"، مشيراً إلى أن إدارته تنظر في مسألة مراقبة المصابين، وتعمل بصورة مباشرة مع حكام الولايات والمستشفيات، وكبار المسؤولين لاطلاعهم على آخر التوصيات المطلوبة.

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