محامي الموسيقيين: محاكمة حمو بيكا في إهانة النقابة 16 أغسطس

قال ياسر قنطوش محامي نقابة المهن الموسيقية، إنّه تحدد يوم 16 من أغسطس المقبل موعدا لمحاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، على خلفية اقتحام الأخير مقر نقابة الموسيقيين والتعدي على الأعضاء وترويعهم، بسبب رفض النقابة اعتماده كمطرب.

وأوضحت مصادر، لـ"الوطن"، أنّ مغني المهرجانات حمو بيكا، اجتمع مع مسؤولو شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالقاهرة، وجرى الاتفاق بين بيكا والشركة الخليجية لتوزيع حقوق الديجيتال وتسويق أعمال حمو بيكا الجديدة التي ينوي طرحها خلال الفترة المقبلة.

كان حمو بيكا، نفى ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، بشأن طعنه بسكين في مشاجرة بمحافظة الإسكندرية، موضحًا في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك، السبت الماضي، أنّ تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، وأنّه لم يدخل أي مستشفيات في أي مكان وحالته الصحية جيدة، مشيرًا إلى أنّه اعتاد على الشائعات منذ دخوله عالم الفن، وبعد أن أصبح مطربا شهيرا على حد وصفه.