"العاملين بالسكة الحديد": صرف منحة العمالة المؤقتة مع راتب شهر يوليو

أكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أنه تمت الموافقة على تعيين 425 فردا من العمالة المؤقتة بعد وصول قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على تثبيتهم.

وأضاف فكري، في تصريحات له، أن هناك 200 فرد أخرين جارٍ إنهاء إجراءات تثبيتهم أيضا مع الجهاز المركزي ليصبح الإجمالي 625 فردا، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على منحة العمالة المؤقتة الـ55 يوما، وسيتم صرفها مع راتب شهر يوليو الأحد أو الإثنين المقبل.

وتابع رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، أن النقابة لا تدخر جهدا لخدمة العاملين وستطل تسعى للحصول على كل مستحقاتهم، موجهًا الشكر لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، والدكتور محمد حسين نائب الموارد البشرية، لاهتمامهم بالعمالة الموسمية واستجابتهم لمطالب النقابة لخدمة العاملين.