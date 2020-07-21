تشغيل 38 قطارا جديدا في السكة الحديد قريبا

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعمل على تنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات الجديدة بأخرى حديثة.

وأضاف الوزير، لـ"الوطن"، أنّه من المتوقع تشغيل 38 قطارا جديدا على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد العزم على إحداث طفرة كبيرة بمنظومة السكة الحديد وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، منذ توليه رئاسة الجمهورية.

ولفت إلى أنّ الهيئة تسلمت 70 جرارا أمريكيا جديدا خلال الفترة الماضية، من إجمالي 266 جرارا جديدا، وتصل باقي الجرارات على دفعات شهرية بواقع 20 جرارا، موضحا أنّه جرى استلام 33 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة جديدة، وسيتم إرسال باقي الدفعات شهريا بواقع 35 عربة، فهذه العربات تشمل 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتمّ تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأكد وزير النقل أنّ تكلفة الصفقة 16 مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو، لافتا إلى تدريب قائدي القطارات على قيادة الجرارات الجديدة، وكيفية التعامل معها، موضحا أنّ هناك انضباط واضح في الهيئة منذ تطبيق غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطار.

وقال الوزير، إنّ الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.