رئيس وأعضاء قضايا الدولة يهنئون السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاريها، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي حرر فيها الجيش المصري الوطن العزيز، من قيود الاحتلال الأجنبي والاستعمار، وأعادت للشعب حريته واستقلاله.

وقال بيان صادر عن الهيئة، أنه بهذه المناسبة العزيزة، لا يسعنا إلا أن نرفع أيادينا بالدعاء لقائد هذه الأمة وجيشها العظيم، أن يُسدد الله خُطاهم، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، على كل من يتربص لهذا الوطن الغالي بسوء، إنه سميعٌ مجيبُ الدعاء.

ودعت الهيئة، بأن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء ورد كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وحفظ جيشنا خير أجناد الأرض من كل شر، مؤكدين دعم رجال الهيئة لما تقوم به القيادة السياسية من إجراءات لحماية الوطن من أعدائه في الداخل أو الخارج، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والازدهار لوطننا الغالي مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.