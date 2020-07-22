النيابة تصرح بإجراء تحليل DNA لجثة عثر عليها بشاطئ النخيل

أمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" لجزء من جثة دون رأس، عثر عليها بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، لبيان ما إذا كانت للشاب "شادي عبد الله" ضحية حادث شاطئ النخيل من عدمه.

وقررت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المذكور، لأخذ عينة من البصمة الوراثية، ومطابقتها بالجثة المعثور عليها، والتحفظ على الجزء المعثور عليه بمشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

كان شادي عبدالله ،17 عاما، لقي مصرعه مع 12 شابا منذ 13 يوما غرقا في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية.