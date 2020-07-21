4 طعون من مرشحي "الشيوخ" أمام القضاء الإداري في الإسكندرية

استقبلت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية، اليوم، أربعة طعون قضائية، ضد قرارات لجنة انتخابات مجلس الشيوخ، منها اثنتان لمرشحين عن حزب النور على النظام الفردي، والثالث من ممثل قائمة "تحيا مصر"، والرابع من قائمة حزب الاتحاد.

وتقدم بالطعن الأول الدكتور طلعت مرزوق عبد العزيز سعد، ومحمد محرم أحمد، المرشحان عن حزب النور، بالنظام الفردي عن محافظة الإسكندرية، بسبب استبعادهما من الانتخابات، لعدم إيضاح أسباب رفض أوراق ترشحهما، والخاصة بفتحهما حسابًا بالبنك أو البريد، خاص بالانتخابات، رغم قيامهما بذلك.

وأقام المرشحان دعويين رقمي 14261 و14262 / 74 قضائية، للحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة بعدم إدراجهما بكشف المرشحين، على أن ينفذ الحكم، ودون مسودة أو إعلان.

أما الدعوى الثالثة وتحمل رقم 14263 / 74، فتقدم بها الممثل القانوني لقائمة "تحيا مصر" بسبب رفضها بدعوي عدم استيفاء أوراق المرشحين الأساسيين والاحتياطيين، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت أوراقًا غير المطلوبة.

والدعوى الرابعة تقدم بها الممثل القانوني لقائمة حزب الاتحاد، رقم 14264/ 74 ، والذي تقدم بأوراقه ترشحه لمجلس الشيوخ وتفاجئ باستبعاده من ماراثوان الانتخابات، وذلك لعدم اكتمال اوراق الترشح لكافة مرشحين القائمة الانتخابية للحزب.