إسعاف الإسكندرية: نقل جثة الغريق للمشرحة لإجراء تحليل "DNA"

قال الدكتور محمد أبو حمص، مدير إقليم هيئة إسعاف الإسكندرية، إن الجثة التي خرجت من شاطئ النخيل غرب المدينة مشوهه تمامًا، وغير واضحة الملامح.

وأشار "ابو حمص" إلى وضع السيارة داخل سيارة الإسعاف، ومازالت في انتظار معاينة النيابة العامة من أجل البدء في إجراء تحليل "DNA".

وأضاف أنه سيتم إجراء تحليل للأسرة التي أبلغت عن فقدان نجلها منذ 13 يومًا، وهى أسرة الشاب شادي عبد الله، 17 سنة.

وأكد أنه من المقرر أن يقوم الطب الشرعي بإجراء التحاليل، للتعرف على الجثة مجهولة الهوية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت للشاب "شادي" فسيتم تسليمها لأهله، وفقًا لقرار النيابة العامة.