2331 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، أنّه جرى شفاء 3139 حالة جديدة من الفيروس، وتسجيل 44 وفاة.

وتواصل وزارة الصحة السعودية الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة، التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للإصابات بكورونا، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.

وشملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية للوزارة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات سكن العمالة داخل المدن، وكان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في سرعة احتواء الأزمة بشكل أفضل.