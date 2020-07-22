سفير السعودية يلبي دعوة وزير السياحة لزيارة قصر البارون

أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، برفقة عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في القاهرة، زيارة إلى قصر البارون الأثري الذي أعيد افتتاحه ووضعه على الخارطة السياحية المصرية، تلبية لدعوة من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني الذي كان في استقبالهم.

وقدم الأمين العام للمجلس المصري للآثار الدكتور مصطفى وزيري، السفراء في جولة داخل القصر، تعريفا به وأقسامه وما يحويه من غرف وقاعات.

وأشار إلى أنّ القصر مستوحى من المعابد الكمبودية، صممه البلجيكي إدوارد إمبان وبدأ بناؤه في عام 1906م وافتتح في عام 1911م، ومنذ الخمسينات ومع تناقل ملكية القصر بدأ القصر يتعرض للإهمال حتى اشترته الحكومة المصرية في عام 2005 لقيمته الأثرية والمعمارية، وبدأت وزارة السياحة والآثار المصرية أعمال ترميمه في عام 2017 والتي انتهت بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له في وقت سابق من العام الحالي.

ويعد "البارون امبان" أحد قصور مصر الأثرية ذات الطراز المعماري الخاص ويقع في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، على مساحة 12.5 ألف متر، واستخدم في بناء القصر المرمر والرخام الإيطالي والزجاج البلجيكي البلوري، ويتصدر مدخله تماثيل الفيلة، فيما ينتشر العاج داخل وخارج القصر، وعلى شرفات أبوابه زخارف إغريقية دقيقة الصنع.

ويضم القصر مجموعة من التماثيل والتحف النادرة المصنوعة بدقة من معادن نفيسة، وداخل القصر ساعة أثرية قديمة مع توضيح تغييرات أوجه القمر ودرجات الحرارة.

وأقام الدكتور خالد العناني حفل عشاء في الساحة الخارجية لقصر البارون تكريما للسفراء الزائرين.