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عاجل.. وفاة استشاري أنف وأذن مصري متأثرا بإصابته بكورونا في السعودية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:25 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
الطبيب المتوفي في السعودية

الطبيب المتوفي في السعودية

لقي استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالرحمن محمد سمك، ابن شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء عمله في السعودية.

ونعى مجلس نقابة أطباء المنوفية، بمزيد من الحزن والأسى الشهيد بإذن الله الأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد سمك استشارى الأنف والاذن والحنجرة بالمستشفى التعليمى.

ويتقدم مجلس النقابة بخالص التعازي لأسرته الكريمة وأطباء المنوفية عامة، سائلين المولى إن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والثبات.

وأكد الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الطبيب توفي أثناء عمله في أحد مستشفيات السعودية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم دفنه في السعودية، وأن الأطباء يقدمون ملحمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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