رئيس وزراء اليمن: إيران تستخدم الحوثيين لتهديد أمن السعودية

قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، إن إيران تمول الحوثيين بالسلاح والخبراء لتهديد أمن مناطق ومدن سعودية، "كلما شعرت إيران إنها محاصرة استخدمت ورقة الحوثيين في قصف السعودية بالصواريخ، ومع الوضع الذي تعيشه إيران يبقى الحوثيون أحد الأوراق التي يهددون بها".

وأضاف "عبد الملك"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن هدف إيران هو الوصول لباب المندب لتهديد السعودية في البحر الأحمر، وهى جزء من الاستراتيجية الإيرانية في البحر الأحمر، موضحًا أن التمويل يأتي للحوثيين عبر التجارة في المشتقات النفطية التي تعادل 2 مليار برميا، منها 60% تحت سيطرة الحوثيينن موضحًا أن التهريب ما زال موجودًا.

وتابع: " في كل فترة نكتشف سفن إيرانية تنقل المواد النفطية من بلادنا، ويساعدنا في كشفها التحالف العربي لدعم الشرعية أو الولايات المتحدة الأمريكية".