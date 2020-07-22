معيط: "مبادرة المنتج المحلي" ستزيد الاستهلاك بقيمة 125 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، التي تعتزم الحكومة إطلاقها يوم الأحد المقبل، ستشجع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية، وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.

وأضاف "معيط"، في تصريحات له على هامش مشاركته باجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة اليوم، أن "المبادرة" تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكل المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%.

ولفت إلى أن "المالية" تلتزم بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط، البالغ عددها 22 مليون بطاقة، حيث يقوم حاملو البطاقات بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)".