تخصيص فريق لحل مشاكل المواطنين بأحياء الأقصر

قال العميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، إنه وجه بتخصيص فريق عمل فى كل حي من أحياء المدينة تكون مهمته فتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والتنبيه باستمرار لفريق العمل المكلف بكل حي من أجل الاستجابة الفورية لحل مشكلاتهم.

وأضاف الشريف أنه وجه الفريق في كل الأحياء بضرورة مراجعة جميع أعمدة الإنارة لعمل الصيانة اللازمة، وشدد على سرعة التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، موجها الشكر لرئيس حي شمال وفريق العمل المرافق لخدمة المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه بناء على عمل تلك الفرق المكلفة لخدمة المواطنين بالأحياء، قام أحمد زين رئيس حي شمال وفريق العمل المرافق بالحي باستجابة سريعة وفورية لشكوى تمت متابعتها علي إحدى صفحات التواصل الإجتماعي الفيس بوك لحلها في أسرع وقت ممكن، بشأن استغاثات بعض أهالي منطقة العبيد بالنجع الطويل بمنطقة الكرنك، فقد تم التنسيق فورا مع إدارة الكهرباء وبالتنسيق مع شبكة الكهرباء تم زراعة وتركيب ثلاثة أعمدة جديدة بعزبة العبيد بعد حدوث ميول إثر سقوط شجرة عليهم.