متأثرا بكورونا.. وفاة نقيب معلمي الطود جنوب الأقصر

خيم الحزن على أهالي مدينة الطود، جنوب محافظة الأقصر، في الساعات الأخيرة من ليل الاثنين، عقب الإعلان عن وفاة أحمد حسين شحات، مدير التعليم الإعدادي بإدارة الطود التعليمية، ونقيب معلميها، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد-١٩".

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي لأهالي المدينة لدفاتر عزاء يشاركون فيها عقب الإعلان عن الوفاة.

وكان "شحات" أصيب بالفيروس التاجي إثر مخالطته أحد المصابين أثناء عمله، حيث عزل نفسه منزليا ثم انتقل إلى مستشفى العزل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة به ليل الاثنين.

يذكر أن مستشفيات الأقصر بدأت الاستعداد منذ فترة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، على أن تظل مستشفى الحميات والطود لحالات مصابي كورونا.