موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي، اليوم الأربعاء، الموافق 22 يوليو، في إطار مباراة إياب منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

وتقام مباراة ليفربول وتشيلسي على ملعب "آنفيلد"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD بصوت المعلق عصام الشوالي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس والسابعة والربع مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.