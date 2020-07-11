موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "أنفيلد" عصر اليوم، مباراة قوية بين فريق ليفربول، صاحب الأرض، ونظيره بيرنلي، ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي

وتقام مباراة ليفربول ضد بيرنلي ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي، على قناتي "بي إن سبورتس HD1" و"بي إن سبورتس HD2"، ويتولى التعليق على المباراة حفيظ دراجي، ويقود المباراة تحكيميًا الإنجليزي ديفيد كوت.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة، متفوقًا بفارق 23 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيرنلي، المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

ويقود المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي، حيث يعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز على طريقة 4-3-3، ويتكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.