موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة لها

يستضيف ملعب "الإمارات" مساء اليوم، مباراة قوية بين فريق أرسنال، صاحب الأرض، ونظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول

تقام مباراة أرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشروالربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليفربول

ويمكن مشاهدة مباراة أرسنال ضد ليفربول، على قناتي "بي إن سبورتس HD1" و"بي إن سبورتس HD2"، ويتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف، ويقود المباراة تحكيميًا الإنجليزي بول تيرني.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، متفوقًا بفارق 21 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أرسنال، المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريقي أرسنال وليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من: حارس المرمى: إميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: سياد كولاسيناك، دافيد لويز، شكودران موستافي، كيران تيرني.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، داني سيبايوس، هيكتور بيلرين.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، إيميريك أوباميانج، أليكساندر لاكازيت.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من: حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فان دايك، جو جوميز، أليكساندر أرنولد.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي ويمتلك في رصيده حاليا 93 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة.