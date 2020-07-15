موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم الأربعاء 15-7-2020 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "الإمارات" مساء اليوم، مباراة ليفربول وآرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

وتقام مباراة ليفربول وآرسنال في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشروالربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال، على قنوات بي إن سبورتس، ويتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف، ويقود المباراة تحكيميًا الإنجليزي بول تيرني.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول المباراة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، بينما يحتل أرسنال، المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني لـ"الريدز" الذي يلعب بطريقة 4 - 3 - 3، اللقاء بقوته الضاربة، والتي تتكون من أليسون، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر آرنولد، جورجينيو فينالدوم، فابينيو، أليكس أوكسليد تشامبرلين، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

ومن المنتظر أن يبدأ ميكل أرتيتا الذي يلعب بطريقة 3 - 4 - 3 المباراة بتشكيلته الأساسية المكونة من إميليانو مارتينيز، سياد كولاسيناك، دافيد لويز، شكودران موستافيكيران تيرني، جرانيت تشاكا، داني سيبايوس، هيكتور بيليرين، بيير إيميريك أوباميانج، أليكساندر لاكازيت، بوكايو ساكا.