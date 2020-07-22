محافظ القاهرة ينفي إزالة أي مقابر أثرية بـ"قرافة المماليك"

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، أعمال التطوير الجارية لإنشاء محور الفردوس.

وأشار محافظ القاهرة، خلال جولته، إلى أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بـ"قرافة المماليك"، وأنه لم ولن يتم هدم أي مدافن، وما يتم لإنشاء المحور، عبارة عن إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط، ولم يتم هدم أي اثر تاريخي.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحور الجديد سيسهم فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة، حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارا ومتقاطعا سطحيا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعا مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري اعمار وامتداد محور المشير.

وأكد المحافظ، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية، لإنشاء محور الفردوس عار من الصحة، لافتا إلى إن ما تم إزالته، هو أسوار لبعض المقابر التى تعترض الشارع، وهي مقابر ومبان حديثة غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية.