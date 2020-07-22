"الأوقاف" تواصل الدفع بالشباب في المناصب القيادية: منهج نطبقه

عملت وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفع بالشباب الواعي للعمل القيادي بكافة المؤسسات، وخلال الفترة الماضية تشهد وزارة الأوقاف الدفع بالعديد من الشباب للعمل في المناصب القيادية كذلك التواجد في المراكز الأولى بالدعوة.

بدوره أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه يؤمن بقوة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدفع بالشباب الواعي المثقف المؤهل للعمل القيادي، وأن وزارة الأوقاف تتبنى ذلك واقعا ملموسا في الدفع بهذه النوعية من الشباب، الذين يثبتون يوما بعد يوم جدارتهم بتحمل المسئولية وإنجاز المهام والملفات الموكلة إليهم بوعي وقوة ودأب وقدرة على العطاء.

وأضاف الوزير في بيان له: الوزارة إضافة إلى ما شهدته خلال الفترة الماضية من الدفع بالشباب سواء في العمل الإداري والقيادي والدعوي، تم الدفع بنخبة من أكثرهم تميزا في المجال الدعوي في أداء خطبة الجمعة في التلفزيون المصري في شهري شوال وذي القعدة، حيث أدى الشيخ يسري عزام خطبة العيد بمسجد السيدة نفيسة، وأدى الدكتور على الله الجمال خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة.

وأدى الشيخ أحمد مكى دسوقي خطبة الجمعة بمسجد السيدة زينب ، وأدى الشيخ مصطفى عبد السلام خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسين ، وأيضاً أدى الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة خطبة الجمعة بمسجد ، وأيضاً أدى الدكتور أسامة فخري الجندي خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة ، وسيؤدي خطبة الجمعة القادمة الشيخ حازم جلال بمسجد بالقاهرة ، هذا وقد اعتمدت الوزارة الدفع بالشباب المتميز منهجًا لها سواء في العمل القيادي أم العمل الدعوي أم الإداري .